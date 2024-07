Germania: i videogiochi migliorano la salute mentale delle persone con schizofrenia

I risultati dello studio suggeriscono che i videogiochi potrebbero essere un valido approccio terapeutico supplementare per le persone con schizofrenia, in particolare per affrontare i deficit cognitivi e i sintomi negativi che non sono ben gestiti dai trattamenti attuali. Tuttavia, come tutti gli studi sul tema, anche questo presenta alcune limitazioni, come quella delle ridotte dimensioni del campione, a causa dell'abbandono dello studio da parte dei pazienti.