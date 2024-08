Videogiochi: collezionista collega più di 400 console a una tv, è record mondiale

Per il collezionista, la console migliore di tutti i tempi è il Sega Mega Drive (conosciuto negli Stati Uniti come "Genesis"), ma collegarla con le console più recenti e renderla interfacciabile con quelle più datate in un unico impianto dall'aspetto pulito e ordinato, non è stato un compito facile. "Una cosa molto importante da notare è che i cavi sono quasi nascosti", afferma. "Ho usato tutti gli strumenti disponibili sul mercato e tutto ciò che era disponibile per organizzarli. Inoltre, l'ho fatto per avere una postazionedi gioco, non solo per un'esposizione, come in un museo. Ecco perché sistemare tutto mi ha portato via tanto tempo".