Meta chiude Ready at Dawn: addio allo storico team di sviluppo di The Order e Lone Echo

Oltre al succitato Daxter (2006), lo studio ha lavorato a progetti come God of War: Chains of Olympus (2008) e God of War: Ghost of Sparta (2010), oltre alla versione Wii di Okami (2008), alla raccolta Origins Collection di God of War per PlayStation 3 (2011) e soprattutto a The Order: 1886, prima esclusiva PlayStation realizzata per PS4 che, al suo debutto nel 2015, ha fatto parlare molto di sé per l'incredibile resa del suo comparto grafico, ancora oggi uno dei più accattivanti mai proposti sul mercato.