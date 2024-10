Usa: l'ente per il diritto d'autore boccia la proposta di preservazione dei videogiochi

Negli ultimi tre anni, il gruppo Video Game History Foundation (VGHF) ha lavorato con l'ente SPN (Software Preservation Network) a una petizione per ampliare questa sezione della legge, che consentirebbe a biblioteche e archivi di aggirare legalmente tali restrizioni e di condividere in remoto le copie dei videogiochi non più in commercio per scopi accademici e di ricerca. La scorsa settimana, l'ente statunitense per il copyright ha respinto tale proposta di esenzione citando anche il gruppo ESA, che ha osservato come la Video Game History Foundation e gli altri proponenti non abbiano fornito un "chiaro requisito per sapere chi sono questi utenti o perché vogliano accedere a un determinato videogioco".