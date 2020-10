Videogiochi: piccoli pazienti sconfiggono l'isolamento grazie alla realtà aumentata

IGN

Nei mesi passati, l'esperienza del Covid-19 ci ha insegnato cosa significa vivere segregati dalla realtà, specie quando si tratta di persone con patologie che ne mettono a rischio la vita. In primis, molti piccoli pazienti oncologici che sono ospiti di diverse strutture in tutto il paese, che spesso non hanno modo di avere contatti con il mondo esterno. Proprio a loro è dedicato il progetto di tesi Doorways, sviluppato dai neo-diplomati dell'IED (Istituto Europeo del Design) di Milano, che ha creato una sorta di gioco da tavolo in realtà aumentata. Il gioco è stato realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione milanese G. e D. De Marchi Onlus, da sempre attiva nella lotta ai tumori infantili e alle emopatie.