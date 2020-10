Videogiochi, papà costruisce una casetta per i suoi figli ispirata a Zelda: Breath of the Wild

I fan di Link e Zelda nel mondo non sono certo da meno degli ammiratori di eroi dei videogiochi come Super Mario e Luigi. Tanto che un papà e sua figlia, giocatori accaniti di The Legend of Zelda: Breath of the Wild , hanno deciso di riprodurre insieme la casetta dell'eroe vista nel videogioco in modo che la piccola possa avere il suo rifugio direttamente nel giardino di casa.

Nel video pubblicato sul canale YouTube Once Upon A Workbench e che ha riscosso subito immediato successo, il papà tuttofare ha deciso di utilizzare le sue notevoli capacità di falegname per progettare e costruire una casa a tema per sua figlia.

Nel video, costruito ad arte seguendo lo stile dei videogiochi di Zelda, sono riportati tutti i passaggi necessari per arrivare al,'incredibile risultato finale, dalla progettazione al computer al taglio e assemblaggio delle diverse assi di legno. La costruzione della casa ha richiesto dunque diverse settimane di lavoro e alla sua nascita hanno contribuito familiari e amici del papà content creator.

I nostri abili costruttori non si sono limitati agli esterni, ma hanno anche creato tutti i complementi d'arredo, come la Master Sword e lo Scudo di Hylia per la gioia della piccola principessa Zelda in carne e ossa. I due progettisti videoludici hanno inoltre deciso di rendere disponibile a corredo del video tutte le mappe del progetto della casa, così che possa diventare il rifugio segreto di qualche altro abile costruttore in giro per il mondo.

