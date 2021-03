Videogiochi: Monster Hunter Rise torna con una demo prima del debutto su Switch

Nel corso di un breve evento dedicato a Monster Hunter, Capcom e Nintendo hanno presentato alcune novità per i fan della saga di videogiochi di ruolo in cui i cacciatori di tutto il mondo si uniscono per inseguire bestie feroci: aspettando l'esordio dell'imminente Rise, in uscita il 26 marzo in esclusiva su Switch, gli sviluppatori hanno confermato che ci sarà spazio per una seconda demo che arriverà tra pochi giorni, il 12 marzo.