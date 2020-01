Videogiochi: modder trasforma il controller di GameCube in due Joy-Con per Switch

Il GameCube è stato uno degli esperimenti più particolari mai fatti nella storia di Nintendo , a partire dalla forma inusuale della console fino a quella del suo controller, amato soprattutto dai fan della serie di picchiaduro Super Smash Bros. Uno YouTuber specializzato nella personalizzazione degli oggetti tecnologici, con una passione sfrenata per il modding, ha deciso di mettersi alla prova con un'impresa: adattare il controller di GameCube come Joy-Con per l'ultima console di Nintendo, Switch.

L'impresa, documentata in un video dallo YouTuber Shank Mods, non è stata semplice: il content creator ha mostrato come abbia dovuto selezionare la versione più adatta del controller GameCube per riuscire nell'adattamento, optando alla fine per un Wavebird (il controller wireless realizzato da Nintendo per la sua console a 128-bit) in quanto era l'unico a corrispondere, in altezza, alle dimensioni delle due slitte per i Joy-Con, i due mini-controller di Switch.

Il processo è stato lungo e difficoltoso, con numerosi tentativi andati a male che non hanno impedito, tuttavia, al content creator di raggiungere il proprio obiettivo. A dimostrazione della complessità dell'adattamento c'è un video, che testimonia l'intera realizzazione dei due Joy-Con con prove ed errori, ideazioni e trasformazioni da parte del talentuoso modder.

