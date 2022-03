Videogiochi: la Russia sarebbe pronta a legalizzare la pirateria

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe portare a una triste svolta nella lotta alla pirateria : dopo le sanzioni che hanno colpito la nazione russa, con numerosi colossi dell'intrattenimento digitale che hanno deciso d'interrompere la distribuzione dei propri servizi sul territorio, il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe deciso di ridimensionare le sue leggi sul copyright per consentire agli abitanti di accedere a contenuti non più disponibili nel Paese.

Le indiscrezioni sono partite dal giornale ufficiale del governo russo, Rossiyskaya Gazeta, che conferma come il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe proposto di allentare la presa sulla pirateria: "Stiamo considerando la possibilità di eliminare le restrizioni sull'uso delle proprietà intellettuali legate ad alcuni beni, la cui fornitura è attualmente limitata in Russia", avrebbe affermato il Ministero. "Questo smorzerà l'impatto sul mercato dovuto all'interruzione nelle catene di approvvigionamento, così come la carenza di beni e servizi che è sorta a causa delle nuove sanzioni da parte delle nazioni occidentali".

Come riportato da City A.M., il governo russo avrebbe concesso alle aziende del territorio sovietico l'opportunità di non pagare i titolari di brevetti e proprietà intellettuali provenienti da nazioni "ostili" alla Russia, ovvero quei Paesi che hanno proposto sanzioni in risposta all'invasione del territorio ucraino. Di fatto, questa mossa rende legale la pirateria di giochi, film, serie TV e ogni altra forma d'intrattenimento sia stata creata in uno dei paesi che si è ribellato all'offensiva contro l'Ucraina.

Il popolo russo sarà così autorizzato a scaricare illecitamente copie non autorizzate di film e serie TV non distribuiti nella nazione, con il politico Dmitry Ionin che avrebbe addirittura suggerito la possibilità di sbloccare il software RuTracker per consentire agli abitanti la possibilità di ottenere contenuti piratati più facilmente. "Dal momento che molti studios occidentali si sono rifiutati di lanciare nuovi film in Russia, il parlamentare ritiene che grazie al software per la condivisione di Torrent, gli utenti saranno in grado di ottenere accesso ai nuovi film di Hollywood", si legge su Rossiyskaya Gazeta.

La mossa del governo russo arriva in seguito all'appello del vicepremier dell'Ucraina, che aveva invitato i colossi del settore videoludico (incluse Microsoft e Sony) a interrompere la distribuzione di contenuti e l'accesso ai servizi sul territorio russo e bielorusso al fine di supportare il popolo ucraino. Da allora, molti protagonisti del mondo dei videogame hanno effettivamente interrotto la distribuzione di piattaforme, servizi e speciali modalità di gioco nei due Paesi, portando all'apertura alla pirateria da parte del Ministero dello Sviluppo Economico russo.

