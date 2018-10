Videogiochi, in arrivo Football Manager 2019 e Diablo III per Switch

Archiviato il gioco più atteso dell'anno, ovvero Red Dead Redemption II (di cui vi abbiamo parlato qui) ci sono ancora un bel po' di titoli da "smaltire", tra cui l'atteso Football Manager 2019 per PC e Diablo III: Eternal Collection per Nintendo Swtich. Scopriamo i videogiochi in arrivo nei negozi dal 29 ottobre al 4 novembre.



Martedì 30 ottobre



- Call of Cthulhu per PC, PS4 e Xbox One

- Sports Party per Switch



Giovedì 1 novembre



- The Quiet Man per PC e PS4

- Transistor per Switch



Venerdì 2 novembre



- Diablo III: Eternal Collection per Switch

- LEGO Harry Potter Collection per Xbox One e Switch

- Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! per Switch

- Taiko no Tatsujin: Drum Session! per PS4

- Football Manager 2019 per PC