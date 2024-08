Irlanda: i giocatori spendono circa 180 euro all'anno per i videogiochi online

La passione per i videogiochi non ha confini. Ogni giorno, migliaia di utenti si riuniscono da ogni luogo del mondo per avviare sessioni online sui propri titoli preferiti. Ciò non è esente da spese, non solo per il tempo dedicato a questa passione ma anche in termini di esborso economico. Nella Repubblica d'Irlanda, una nuova ricerca ha svelato che i giocatori spendono in media 180 euro all'anno per i giochi online.