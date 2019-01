Videogiochi, finalmente tocca al remake del mitico Resident Evil 2

Quella che è appena cominciata è senza ombra di dubbio la settimana di Resident Evil 2 Remake, uno dei titoli più attesi di tutto il 2019, ma c'è anche dell'altro in arrivo nei negozi fisici e digitali italiani. Ci sarà infatti spazio per il secondo episodio di Life is Strange 2, la demo di Anthem e molto altro. Scopriamo i videogiochi che debutteranno dal 21 al 27 gennaio:



Martedì 22 gennaio



- Senran Kagura Burst Re:Newal per PC

- A Fisherman’s Tale per PC e PS4 (Rift, Vive, PS VR)

- Switchblade per PC e PS4

- Wandersong per PS4

- The Hong Kong Massacre per PC e PS4



Mercoledì 23 gennaio



- At the Gates per PC

- Rehtona per PC

- Miasma Caves per PC (Steam Early Access)

- Slay the Spire per PC



Giovedì 24 gennaio



- Battlefleet Gothic: Armada 2 per PC

- Pikuniku per PC e Switch

- Sleep Tight per Switch

- Life is Strange 2 - Episodio 2 per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 25 gennaio



- Resident Evil 2 Remake per PC, PS4 e Xbox One

- Anthem - VIP Demo (Pre-order) per PC, PS4 e Xbox One