Usa: città di New York spende 59mila dollari di videogiochi per i detenuti

Quindi, come in tutto ciò che riguarda l’ambiente videoludico, la verità potrebbe trovarsi a metà strada: è vero forse che i soldi spesi per i giochi nelle carceri di New York sono molti, ma potrebbe rivelarsi utile non eliminarli del tutto, quanto piuttosto comprenderne il potenziale per utilizzarli al meglio per scopi di riabilitazione sociale.