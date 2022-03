Videogiochi: anche God of War diventerà un telefilm

IGN

La lunga catena di videogiochi che stanno diventando delle appassionanti serie televisive va allungandosi ancora: dopo The Witcher, la cui seconda stagione si è conclusa nei mesi scorsi, l'imminente adattamento di Halo in arrivo a fine marzo e quello di The Last of Us che arriverà nel 2023, anche il popolarissimo God of War, fiore all'occhiello di PlayStation, sta per trasformarsi in una serie TV.