Incendio devasta la casa di un videogiocatore, ma il controller ne esce illeso

Un incendio ha devastato l'abitazione di un giovane giocatore, distruggendo qualsiasi cosa abbia incrociato la furia delle fiamme. O meglio, quasi tutto. Il giocatore in questione, conosciuto su Reddit come Killershoe125, ha voluto affrontare la perdita della propria casa non lasciandosi sopraffare dalla tristezza e pubblicando sul noto forum una foto che mostra come, in seguito al terribile incendio, sia riuscito a recuperare un controller Xbox One Elite ancora funzionante.