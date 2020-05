Valorant: ecco la data ufficiale per lo sparatutto dagli autori di League of Legends

Una delle sorprese di questo 2020 è certamente Valorant , lo sparatutto di Riot Games che è stato pubblicato in una versione di prova a numero chiuso su PC e ha attirato su di sé l'attenzione di migliaia di giocatori: con una formula simile a quella di Overwatch e altri "hero shooter", il nuovo progetto dai creatori del fenomeno League of Legends è in testa alle classifiche dei giochi più seguiti sui popolari servizi di streaming.

In occasione dell'evento Summer Game Fest, che si protrarrà per tutta l'estate, gli sviluppatori hanno finalmente confermato il debutto dell'edizione finale di Valorant, che esordirà il 2 giugno in esclusiva su PC.

La beta del gioco chiuderà i battenti il 28 maggio per dare a Riot Games l'opportunità di prepararsi al lancio ufficiale del gioco. I progressi dei giocatori che hanno partecipato alla beta verranno azzerati, per assicurarsi che dal lancio tutti i giocatori partiranno dallo stesso livello. A seguire il trailer ufficiale pubblicato da Riot Games per festeggiare la data di lancio di Valorant.

