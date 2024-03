Usa: il videogame italiano Mediterranea Inferno tra i finalisti dell'Independent Games Festival

L'avventura, realizzata dallo stesso team che ha dato i natali a titoli del calibro di Saturnalia, Wheels of Aurelia e Milky Way Prince, è infatti il primo videogioco tutto italiano a essere nominato per il premio più prestigioso, nonché la prima produzione nostrana a ricevere più di una nomination.

Oltre al premio "Seumas McNally Grand Prize" (dedicato all'omonimo sviluppatore canadese classe 1979, scomparso prematuramente nel 2000 dopo aver lasciato un'impronta a dir poco indelebile nel panorama indipendente), Mediterranea Inferno è stato incluso dalla giuria dell'evento statunitense tra i finalisti di riconoscimenti prestigiosi come "Excellence in Narrative" (che premia il miglior comparto narrativo) e "Nuovo Award" (destinato ai videogiochi più innovativi).

La nuova edizione dell'evento, fondato originariamente nel 1998, sarà trasmessa in diretta sul canale Twitch della Game Developer Conference nella notte del 21 marzo, premiando i vincitori in base ai voti di una giuria composta da esperti del settore e professionisti dell'industria.

Lo studio milanese, fondato da Pietro Righi Riva e Nicolò Tedeschi, sarà inoltre a San Francisco per raccontare i retroscena sullo sviluppo di uno dei suoi ultimi progetti, Saturnalia, un videogame horror basato sul folclore sardo e lanciato lo scorso anno su PC e console, prima di prendere parte all'evento Day of the Devs per presentare il suo nuovo gioco, Horses, esperienza horror dalla forte componente narrativa che si lascia ispirare dall'espressionismo tedesco e dal cinema muto.