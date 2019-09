Uncharted e The Last of Us: addio al multiplayer su PlayStation 3

Sarà un giorno triste per i giocatori della terza generazione PlayStation: Sony ha deciso di chiudere i server multiplayer di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri , Uncharted 3: L’inganno di Drake e The Last of Us su PS3, dicendo addio ai franchise del team Naughty Dog sulla console old-gen.

L’annuncio era già stato dato dall’azienda nel mese di giugno, quando la versione multiplayer di questi giochi era diventata free-to-play. Da questo momento in poi, chiunque voglia sperimentare ancora l’ebbrezza del vecchio comparto multiplayer, potrà farlo solo su PS4 acquistando la versione rimasterizzata del capolavoro del team californiano The Last of Us, mentre ciò non sarà possibile per la Nathan Drake Collection di Uncharted.



La modalità online era stata pensata per dare la possibilità agli amanti del single-player di approcciarsi ai giochi anche in versione multigiocatore e vivere così diversi aspetti della trama di ciascun episodio. Ora che il colosso nipponico si avvicina sempre più alla nuova generazione, è ovvio pensare che voglia concentrare tutti i suoi investimenti sulla prossima console e sui giochi che andranno a riempire il catalogo di PS5.