Un ultimo sguardo al discepolo di Tenchu: Sekiro sta per arrivare

Il gioco, infatti, arriverà nei negozi e gli store digitali il 22 marzo e gli sviluppatori hanno deciso di celebrare l'occasione pubblicando il suo ultimo trailer.



Si tratta di un video che fa da incipit alle vicende narrate nell'avventura a base di samurai e demoni, che omaggerà anche lo storico Tenchu, serie realizzata dallo stesso studio di sviluppo risalente all'era PS1:



"Esplora il Giappone del tardo 1500, dilaniato dalle feroci lotte del periodo Sengoku, e affronta nemici straordinari in un mondo cupo e contorto. Scatena un arsenale di letali strumenti prostetici e potenti abilità ninja mentre combini movimenti furtivi, arrampicate e feroci combattimenti corpo a corpo in una lotta sanguinaria. Tessi la tua vendetta. Salva il tuo onore. Uccidi con astuzia".



Sekiro: Shadows Die Twice sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, non ci resta che augurarvi buona visione!