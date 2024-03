Ucraina: ecco la mappa di Minecraft che punta a ricostruire la città di Soledar

La piattaforma governativa United24 ha dato il via al progetto chiamato Minesalt , una versione digitale della "città del sale" situata nella regione di Donetsk , che tenta di sfruttare la popolarità di uno dei giochi più amati per finanziare la ricostruzione della scuola di Velyka Kostromka distrutta nel 2022 .

Realizzata da United24 in collaborazione con lo studio di sviluppo francese Endorah, Minesalt è una rappresentazione virtuale della città rasa al suolo da un missile russo nell'ottobre del 2022 e occupata dalla Russia nel gennaio del 2023.

Il progetto ha riprodotto nei minimi particolari una delle miniere di sale più imponenti d'Europa, creando una versione digitale in cui gli sviluppatori intendono narrare non soltanto la tradizione del luogo attraverso le testimonianze di alcuni personaggi (ricostruzioni virtuali di celebrità e personaggi del luogo), ma soprattutto la lotta per la libertà affrontata dal popolo ucraino sin dall'invasione da parte della Russia.

Accessibile tramite la versione Java di Minecraft dal server "mc.minesalt.net" della modalità multigiocatore, Minesalt permette di esplorare 16 località differenti e oltre 500 km di gallerie ricostruite tramite i classici mattoncini colorati del sandbox di Mojang: qui è possibile approfondire la storia di Soledar e raccogliere 140 cristalli di sale sparsi in vari punti della zona, contribuendo alla raccolta di fondi con cui l'organizzazione intende ricostruire la scuola che, prima della scoppio del conflitto, ospitava 250 bambini.

Tra modalità a tempo ed elementi competitivi, Minesalt include dichiarazioni e aneddoti di alcuni dei testimonial della piattaforma United24, nata allo scopo di raccogliere fondi per supportare l'Ucraina: oltre a Richard Branson, fondatore di Virgin Group, ci sono il premio Nobel Paul Nurse, il pugile Oleksandr Usyk, l'astronauta Scott Kelly, l'atleta Oleksandr Zinchenko e le star del cinema Misha Collins, Katheryn Winnick e Ivanna Sakhno.

United24 punta a raccogliere un milione e 150mila dollari per raggiungere il suo obiettivo: ricostruire la scuola del villaggio di Velyka Kostromka e offrire a tanti giovani ucraini la possibilità di ricevere l'educazione di cui necessitano per riprendere in mano il proprio futuro. I giocatori che contribuiranno a questo progetto potranno ottenere ricompense come una console Xbox e una confezione di sale marchiata "Soledarity".