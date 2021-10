Twitch, trafugati 125 GB di dati con account, codice sorgente e ricavi degli streamer

Non ci sono più segreti, per Twitch . In seguito a un attacco hacker, sono stati trafugati ben 125 GB di dati dai server del servizio di streaming di proprietà di Amazon e sono così trapelati, oltre al codice sorgente del servizio, molti dati relativi agli utenti e alle strategie future di Twitch.

Che la piattaforma stia vivendo negli ultimi mesi un vero e proprio boom non è certamente un segreto: sempre più giocatori si avventurano nello streaming, e la popolarità di Twitch è testimoniata anche dalla presenza sempre più ampia di contenuti che con il videogioco hanno poco a che fare: negli stream si parla di calcio e di musica, per esempio, e c’è addirittura un canale che manda in onda la vita di un pollaio.

Quello che era meno noto, per quanto intuibile, è quanto uno streamer di successo possa guadagnare su Twitch. Complice la pandemia e i vari lockdown che si sono succeduti nell’ultimo anno e mezzo, il creator più seguito è riuscito a totalizzare 9,6 milioni di dollari in 26 mesi, mentre lo streamer di Overwatch più famoso ha ricavato dalla piattaforma (senza donazioni e sponsorizzazioni, da conteggiare a parte) ben 750.000 dollari nel solo mese di settembre 2021.

Insomma, per “chi ce la fa”, Twitch può essere una vera e propria gallina dalle uova d’oro, ma le rivelazioni derivanti dai documenti trafugati a Twitch non si fermano qui. Si è infatti scoperto che la piattaforma sta pensando a entrare in concorrenza diretta con gli store online dedicati ai videogiochi, come Steam ed Epic Games Store, con un suo sistema di distribuzione e vendita, definito nei documenti interni dell’azienda con il nome in codice “Vapor”. Tra i documenti sono stati anche trovati riferimenti a “Vapeworld”, un’applicazione che potrebbe rappresentare uno spazio virtuale da vivere sul nuovo servizio di Twitch, un po’ come avveniva con PlayStation Home ai tempi di PS3.

Twitch ha confermato che il leak è reale e che sta lavorando per capirne l’estensione, ma sembrerebbe che proprio tutto, compreso lo storico tecnico della piattaforma fin dalla sua nascita, sia ormai diventato di dominio pubblico. Le ragioni che hanno spinto gli hacker a mettere il servizio di streaming nel loro mirino sono state comunicate su 4Chan: “La community [di Twitch] è un disgustoso e tossico pozzo nero”, di conseguenza l’attacco dovrebbe servire a “garantire una rottura e portare più competizione nel mercato dei servizi di streaming”.

La buona notizia per gli utenti della piattaforma è che le password degli account contenuti nei documenti trafugati sarebbero crittografate: meglio comunque cambiare la password dell’account e attivare - in caso non lo si fosse già fatto - l’autenticazione a due fattori.

