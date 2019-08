Tutto pronto per Daymare: 1998, il videogioco horror italiano che ha conquistato gli autori di Resident Evil

Sta per arrivare il momento di Daymare: 1998, il progetto tutto italiano nato da una costola di Resident Evil 2, o meglio, dal remake amatoriale a opera di Invader Studios, team di sviluppo con sede a Olevano Romano, nel Lazio.



Daymare: 1998 è un survival horror con visuale in terza persona che ci mette nei panni di tre protagonisti, i quali sono chiamati a investigare su una misteriosa epidemia che ha trasformato gli uomini in letali non-morti. Ispirandosi a classici del passato come lo stesso Resident Evil, Invader Studios ha dato nuova linfa vitale al genere con alcune trovate moderne particolarmente apprezzabili.