Triade miR-941, horror e fantascienza in un nuovo videogioco tutto italiano

L'industria dei videogiochi continua a crescere anche nel mercato italiano, e sempre più realtà indipendenti tentano di raccontare le proprie storie attraverso il medium videoludico. Tra queste c'è anche il team Pixofamily Game Studios , che con l'interessante Triade miR-941 si prepara a debuttare sulla scena proponendo un'avventura destinata agli amanti del genere horror dalle tinte sci-fi. Il gioco, attualmente in lavorazione, debutterà presto sulle pagine di Kickstarter per l'inizio della campagna di crowdfunding promossa dagli sviluppatori.

Quella di Triade miR-941 è una storia ricca di mistero e cospirazioni, che affronteremo nei panni di due protagonisti: Travis Levinson, definito un "genio infelice" con capacità intellettive brillanti ma perennemente insoddisfatto della sua vita, e Abigail McKay, una giovane donna dalla personalità brillante che lavora come giornalista ed è sempre a caccia di storie interessanti. L'intreccio tra i due personaggi, all'interno di un open-world completamente esplorabile, sarà alla base della sceneggiatura di questa produzione tutta nostrana.

Il team, capitanato dagli sviluppatori Gloria Canclini e Gian Luca Sacco, si prepara a raggiungere i lidi di Kickstarter, celebre piattaforma destinata alla raccolta fondi: entro la fine di ottobre sarà attiva la campagna di crowdfunding, grazie alla quale Pixofamily Game Studios punta a ottenere una somma di 40mila euro per proseguire la realizzazione del progetto e lanciarlo su PC, PS4 e Xbox One. Nel caso in cui la software house italiana dovesse riuscire a superare tale somma, potrebbero arrivare ulteriori "stretch goal" che permetteranno di aggiungere altre caratteristiche a un progetto di per sé già molto ambizioso.

"Siamo uno studio di videogiochi indipendente formato da un’intera famiglia, nel vero senso della parola", commenta Gloria Canclini, game designer di Triade miR-941. "Più di una volta mi hanno chiesto, perché perdessi tempo a realizzare un videogioco e perché non mi fossi dedicata ad un progetto meno complicato. La mia risposta è semplice: realizzare videogiochi è la miglior sfida che esista, in grado di smuoverti e stimolarti sia a livello di competenze, sia personalmente. Credo inoltre fermamente e tengo a precisare che il tempo definito 'buttato', mi sta portando a condividere un’esperienza incredibile con la mia famiglia".

Di seguito il primo teaser trailer ufficiale di Triade miR-941, mentre sul canale YouTube del gioco potrete scoprire ulteriori video di approfondimento sull'opera prima del team Pixofamily.

