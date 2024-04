Tiebreak, Novak Djokovic e Coco Gauff sulla copertina del videogioco tennistico

Il videogame sportivo di Nacon e Big Ant Studios continua a crescere e aggiunge Jannick Sinner in esclusiva al suo roster

Dopo un periodo di calma, le prossime settimane si prospettano certamente intense per chi ama il tennis virtuale.

Dopo il lancio in formato "Accesso anticipato", il progetto del videogioco ufficiale dei circuiti ATP e WTA sta continuando a prendere forma con nuovi contenuti e alcuni aggiornamenti alla tabella di marcia.

Il team di sviluppo ha stretto un accordo con Djokovic e Gauff, che compariranno sulla copertina della versione completa in uscita entro la fine dell'anno, e soprattutto con Jannick Sinner, che sarà disponibile in esclusiva nel titolo sportivo di Nacon come parte di un roster che conta oltre 100 professionisti. La partnership con il tennista serbo, inoltre, prenderà forma con la speciale Novak Djokovic Slam Challenge: si tratta di una modalità che permette di rivivere alcuni dei momenti chiave della carriera di Djokovic nell'ATP Tour.

La software house ha utilizzato la tecnica della fotogrammetria per ricreare i giocatori nei minimi particolari, "catturando" le movenze dell'attuale campionessa degli US Open durante le sue partite più recenti. "Sono cresciuta giocando ai videogiochi con i miei fratelli e sono davvero onorata di condividere addirittura la copertina con Novak", afferma Coco Gauff. "Non vedo l’ora di giocare a Tiebreak e battere di nuovo i miei fratelli".

Il gioco sportivo si trova attualmente nella terza fase del suo percorso in accesso anticipato, disponibile esclusivamente su PC, ma entro la fine del 2024 raggiungerà la forma finale portando nuove modalità, migliorie all'esperienza ludica e accorgimenti basati sul feedback degli utenti che stanno dedicando il proprio tempo a testare la versione preliminare. Dopo l'assenza di videogiochi tennistici rilevanti nell'ultimo anno, il confronto tra TopSpin 2K25 e Tiebreak si preannuncia certamente interessante per chi ama questa disciplina.