The Rogue Prince of Persia, il nuovo videogioco di Ubisoft sulle orme di Dead Cells

A pochi mesi da The Lost Crown, la celebre saga di Prince of Persia torna con un nuovo esperimento che fa dell'imprevedibilità il suo punto di forza

La rinascita del franchise di Prince of Persia è ormai completa: archiviato il lancio di The Lost Crown e aspettando di scoprire come procede lo sviluppo del rifacimento de Le Sabbie del Tempo , Ubisoft sembra voler puntare ancora sulla saga creata da Jordan Mechner nel 1989 annunciando un nuovo progetto intitolato The Rogue Prince of Persia , gioco d'azione dalle tinte "roguelite" che debutterà a maggio su PC.

Al timone c'è Evil Empire, studio che per oltre quattro anni ha curato il supporto post-lancio di un fenomeno come Dead Cells e che intende sfruttare l'esperienza maturata con questo progetto per dar vita a un nuovo videogame che si preannuncia ambizioso.

The Rogue Prince of Persia arriverà in formato "Accesso anticipato", seguendo la scia di Dead Cells e di molti giochi per PC distribuiti in una "versione in divenire", sfruttando tanto il feedback del pubblico quanto gli introiti garantiti dalle vendite per continuare a espandere il progetto di volta in volta, arrivando alla forma finale con un'esperienza sensibilmente più ampia e completa. Una formula, questa, che è stata seguita con successo da titoli del calibro di Hades e Baldur's Gate III, diventati ben presto successi globali.

A livello di meccaniche, The Rogue Prince of Persia unirà combattimenti ed esplorazione, tra fasi tipiche dei giochi di piattaforme e un sistema di equipaggiamento che si evolverà in modo diverso a ogni partita: mentre combatte contro l'esercito degli Unni, corrotto da una magia sciamanica oscura, il protagonista potrà potenziarsi trovando nuove armi e abilità sempre più potenti, con le quali sarà in grado di creare delle vere e proprie "build" che renderanno ogni avventura sempre differente.

I movimenti acrobatici del Principe, da sempre marchio di fabbrica della serie, saranno fondamentali anche in questo episodio, con salti, corse a muro, scatti e doppi salti necessari per raggiungere zone altrimenti inaccessibili e sbloccare nuove dotazioni, con armi di rarità superiore e medaglioni in grado di sprigionare nuovi poteri sempre più devastanti, utili per liberarsi da minacce progressivamente più letali. Combattimenti ed esplorazione rivestiranno un ruolo fondamentale e procederanno di pari passo, spingendo a passare da uno all'altro continuamente e di sfruttare l'ambiente e le trappole a proprio vantaggio.

The Rogue Prince of Persia è attualmente in sviluppo in esclusiva su PC, ma non è da escludere che una volta terminata la fase di accesso anticipato (che durerà verosimilmente un anno), Ubisoft ed Evil Empire possano decidere di estenderne la disponibilità anche su console. Per vedere i frutti finali degli sviluppatori toccherà attendere almeno il 2025, ma tutti coloro che sono interessati a contribuire allo sviluppo potranno utilizzare la versione preliminare per condividere il proprio feedback con la software house.