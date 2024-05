The Rogue Prince of Persia in ritardo: uscita rimandata a fine mese

Arriverà più tardi del previsto il debutto di The Rogue Prince of Persia , nuovo capitolo della popolare saga di Ubisoft affidato agli sviluppatori di Evil Empire : lo studio ha annunciato un rinvio della data di lancio per evitare il confronto con Hades II , sequel del gioco d'azione di Supergiant Games lanciato in accesso anticipato su PC, così da massimizzare il numero di potenziali utenti all'uscita.

La conferma è arrivata sulle pagine di X, con gli sviluppatori di Evil Empire (che negli ultimi cinque anni hanno lavorato al supporto post-lancio di Dead Cells) che hanno confermato la volontà di rimandare la pubblicazione del nuovo progetto per lasciare che "i giocatori possano divertirsi con Hades 2".

"Non succede tutti i giorni che un gioco appartenente al tuo stesso genere, che peraltro è uno dei giochi più attesi del 2024, arrivi in Accesso Anticipato una settimana prima del progetto che hai intenzione di distribuire nello stesso e identico modo", ha confidato la software house nel messaggio riservato ai fan di Prince of Persia. "Non siamo così orgogliosi da ignorare le implicazioni di ciò e crediamo fermamente che questo piccolo rinvio sia la migliore decisione per noi e per il nostro percorso in Accesso Anticipato".

Dopo aver ironizzato sul fatto che gli stessi sviluppatori di Evil Empire sono alle prese con Hades 2, lo studio si è scusato con coloro che attendevano con trepidazione il prossimo 14 maggio per mettere le mani sullo spin-off della saga creata da Jordan Mechner e promette ulteriori novità nelle prossime settimane. A ogni modo, resta confermata la pubblicazione entro la fine di maggio su PC, con gli autori che aggiungeranno qualche contenuto extra nell'aggiornamento che arriverà al debutto sul mercato.