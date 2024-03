The Elder Scrolls festeggia trent'anni: Bethesda si prepara al sesto capitolo del gioco di ruolo

Sono trascorsi trent'anni dal debutto di The Elder Scrolls , uno dei franchise più importanti del mondo e certamente la saga più rappresentativa mai creata da Bethesda Game Studios : la software house con sede nel Maryland ha celebrato l'anniversario del suo universo fantasy con una serie di contenuti sui social media, confermando che lo sviluppo di The Elder Scrolls VI procede e che il gioco di ruolo è già giocabile .

Il sesto capitolo principale della serie era stato annunciato da Bethesda in occasione del suo evento all'E3 2018, più di cinque anni fa, con un breve teaser trailer presentato al fianco di Starfield.

Lo sviluppo del gioco di ruolo, che come da indicazioni di Bethesda sarebbe iniziato solo dopo il debutto del nuovo franchise fantascientifico, è effettivamente cominciato sul finire del 2023, quando lo studio ha completato la fase di pre-produzione e iniziato a lavorare sulle meccaniche principali che segneranno il ritorno nel mondo fantastico di Tamriel. Nelle scorse ore, il team capitanato da Todd Howard ha confermato che il gioco di ruolo ha già raggiunto una fase "giocabile".

"Stiamo sviluppando il prossimo capitolo della saga, The Elder Scrolls 6", si legge in un messaggio pubblicato sui social. "Ancora oggi, tornare a Tamriel e giocare alle prime versioni ci riempie della stessa gioia, dello stesso entusiasmo e della stessa promessa di avventura di allora. Vi ringraziamo per averci supportato nel corso di questi tre decenni e per aver acquistato i nostri giochi, facendo in modo che fossero anche vostri. Non potremmo essere più felici di continuare a lavorare sulla saga e celebrare i prossimi trent'anni".

L'ultimo capitolo principale della serie è stato The Elder Scrolls V: Skyrim, lanciato originariamente nel 2013 e riproposto più volte su una vasta gamma di dispositivi (persino quelli più inconsueti), con il gioco di massa The Elder Scrolls Online che da circa dieci anni continua a offrire nuove avventure e lo spin-off per mobile, The Elder Scrolls: Castles, che ha tentato di espandere la saga su nuovi lidi.

Con l'espansione di Starfield ancora in lavorazione, è lecito credere che Bethesda possa impiegare almeno tre o quattro anni per portare a termine lo sviluppo del suo nuovo gioco di ruolo fantasy, che dovrebbe esordire non prima del 2028: il franchise lanciato per la prima volta nel 1994, dunque, permetterà ai suoi seguaci di tornare tra le lande di Tamriel quando saranno passati almeno 17 anni dall'esordio di Skyrim e ben 34 anni dal primo, storico capitolo.