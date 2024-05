Videogiochi: Tetris diventa un boardgame a mattoncini grazie a un'opera amatoriale

Chiunque, nella vita, ha giocato almeno una volta ai LEGO : nel corso degli anni, i colorati mattoncini della casa danese si sono allargati anche ad utenti più adulti includendo molte idee prese a prestito dai videogiochi, come i set a tema Super Mario Bros oppure a piattaforme retrogaming come Atari 2600 .

Il gioco da tavolo, intitolato "Tetris Solid", è stato creato dall'utente "victorvey300" e rappresenta uno dei nuovi progetti presentati su LEGO Ideas, il sito web collegato alla società in cui gli utenti possono caricare le loro proposte e vederle diventare reali se sostenute da numero sufficiente e approvate dall'azienda.

Il set in questione trasforma Tetris in un puzzle interattivo costruito con i mattoncini, completo di tetramini colorati, e offre la possibilità di tenere traccia del proprio punteggio. Il dettaglio più interessante consiste nel fatto che il gioco non sia stato realizzato mediante pezzi elettronici, ma con un'esecuzione straordinariamente elegante e intelligente: grazie a mattoncini scorrevoli, "corsie" verticali e una sorta di nastro trasportatore, questa reinterpretazione di Tetris può rivelare ogni nuovo pezzo da posizionare nel punto desiderato.

Naturalmente, come spiega il suo creatore, non c'era modo di far scomparire le linee di Tetris quando si riempiono gli spazi vuoti, come accade nel gioco vero e proprio: i giocatori potranno vincere solo arrivando a riempire completamente il tabellone con tutti i pezzi, trasformando Tetris in un puzzle vero e proprio. Grazie al modo in cui sono costruiti i pezzi, è possibile fare girare e posizionare i tetramini come si vuole: una volta terminato, se si riesce a completare o meno il tabellone, il suo ideatore ha aggiunto un interruttore "Reset" che fa scivolare tutti i pezzi in una volta sola, consentendo di ricominciare a giocare.

All'interno del set, il creatore ha incluso un piccolo omaggio al creatore di Tetris, Alexey Pajitnov: sul lato destro della scatola è nascosta infatti la riproduzione dell'ufficio di Pajitnov, completa di personaggio e del suo vecchio PC usato per creare il gioco.

Al momento, Tetris Solid ha quasi 4mila sostenitori: si tratta di una cifra non troppo elevata se si considera la particolarità del set e del suo incredibile funzionamento, ma il suo ideatore spera di farsi strada e di riuscire a vedere in futuro la sua creazione prodotta per il grande mercato.