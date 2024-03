Terminator torna nel mondo dei videogiochi con Survivors

Dopo essere stato presentato sul mercato con il nome in codice di "Project Survival" , il nuovo videogame dedicato a una delle saghe fantascientifiche più popolari del mondo inizia a mostrarsi in una forma più concreta: Nacon Studio Milan ha mostrato un nuovo video dedicato a Terminator: Survivors , titolo definitivo del suo gioco di sopravvivenza che in autunno ci porterà nel pericoloso mondo creato da James Cameron .

Sono passati quasi due anni dal primissimo "assaggio" che ha permesso agli amanti di Terminator di gustare il nuovo progetto in sviluppo presso l'azienda milanese, ma finalmente è arrivato un nuovo filmato dedicato al progetto realizzato dalla divisione italiana di Nacon.

Survivors porterà i giocatori a esplorare uno scenario "open-world" a pochi anni dal Giorno del giudizio, con la necessità di perlustrare il mondo alla ricerca di risorse e sopravvissuti con i quali difendersi da Skynet e le sue implacabili macchine. Oltre alla modalità in solitaria, il titolo di Nacon Studio Milan supporterà offrirà un'esperienza cooperativa destinata a un massimo di quattro giocatori, che potranno unire le forze per cercare di difendersi da Terminator in una disperata missione votata a far rifiorire l'umanità.

Sono pochi i dettagli condivisi dallo studio lombardo sul nuovo progetto, ma al momento è stato confermato che Survivors arriverà in esclusiva temporale su PC sfruttando l'ormai consueta formula "Early Access", ovvero l'accesso anticipato: gli utenti che acquisteranno questa versione potranno contribuire a plasmare il progetto di Nacon Studio Milan grazie ai propri feedback mentre gli sviluppatori italiani continueranno a lavorare al flusso di contenuti previsti per la versione finale.

Tali contenuti saranno poi utilizzati dalla software house per la realizzazione della versione per console di ultima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X/S: se l'uscita dell'edizione PC è prevista il 24 ottobre in formato Early Access, per mettere le mani sulla produzione nostrana in versione console è lecito immaginare un'attesa che si protrarrà fino al 2025.