Super Mario corre al cinema, anticipata l'uscita del film nelle sale italiane

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (già produttori di Teen Titans Go! - Il Film) sotto l'attenta supervisione di Shigeru Miyamoto e basato sulla sceneggiatura di Matthew Fogel (Minions 2, The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura), il nuovo film d'animazione creato da Illumination, infatti, arriverà simultaneamente in sessanta paesi del mondo per raccontare le gesta dei due fratelli idraulici, Mario e Luigi.





Super Mario Bros. Il Film vedrà i due protagonisti (interpretati rispettivamente dagli attori Chris Pratt e Charlie Day) avventurarsi in un nuovo mondo e cercare di salvare la Principessa Peach (Anya Taylor-Joy) dalle grinfie di Bowser (Jack Black).

Nel corso del loro viaggio, ora previsto per il 5 aprile, i due eroi incontreranno personaggi celebri della saga come Toad e Yoshi, ma non mancheranno altre icone come Donkey Kong e Cranky Kong, o riferimenti ad altri videogame prodotti da Nintendo in oltre trentacinque anni, come Super Mario Kart o Super Smash Bros. Ultimate.