Summer Game Fest: il grande evento dedicato ai videogiochi torna a giugno

Come confermato da Keighley, l'evento sarà condiviso su YouTube e Twitch dal palco dello YouTube Theather di Hollywood Park, nella città californiana.

L'edizione 2024 del Summer Game Fest sarà trasmesso a partire dalle ore 22:00 italiane e darà ufficialmente inizio all'estate dei videogiochi, con eventi digitali e showcase dedicati ai maggiori protagonisti dell'industria che si avvicenderanno come da tradizione fino alla fine di agosto, quando ci sarà spazio per la fiera tedesca Gamescom 2024 in quel di Colonia.

Dopo i record della scorsa edizione, in cui Keighley ha mostrato al mondo titoli come Final Fantasy VII Rebirth e il nuovo Prince of Persia: The Lost Crown, è lecito attendersi un altro evento ricco di produzioni di rilievo, le consuete "World Premiere" e tanti giochi che saranno lanciati su PC, console e mobile nei prossimi mesi.

Non è da escludere la presenza di pesi massimi come Microsoft, Sony e Nintendo, anche se in quest'ultimo caso è improbabile che l'azienda di Kyoto decida di sfruttare questa vetrina per svelare la sua nuova console che arriverà nel 2025.