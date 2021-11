Summer Camp: a Bulgorello i bambini diventano sviluppatori di videogiochi

I videogiochi sono ormai da tempo diventati un mezzo per stimolare creatività e fantasia. Non solo, complice la pandemia da Covid-19, hanno mostrato il loro enorme potenziale educativo , tramite una serie di programmi fatti apposta per dare la possibilità anche ai più giovani di comprendere cosa significhi creare un proprio videogame. Guardando a tutto questo, Nintendo ha pensato di organizzare durante l'estate un campo estivo particolare, dove 34 ragazzi si sono cimentati nel coding tramite Laboratorio di videogiochi .

Il Summer Camp, che si è svolto a Bulgorello, località nei pressi del lago di Como, è stato organizzato per aiutare i ragazzi a comprendere le basi della programmazione e creare una serie di minigiochi. Le tre settimane di esperienza sono state condensate infine in un video in cui gli stessi sviluppatori in erba e il loro insegnante raccontano le proprie impressioni.

Ormai è indubbia la capacità dei videogiochi di aiutare i giovani nello sviluppo e nel miglioramento dei processi cognitivi, così come avallato da una folta schiera di ricerche scientifiche. Con l'aiuto dei simpatici Nodon, i personaggi che popolano il mondo di Laboratorio di videogiochi, i ragazzi sono riusciti a memorizzare e utilizzare il codice di programmazione su Switch, dando vita alle proprie idee sulla console ibrida di Nintendo.

Entusiasti i pareri dei partecipanti al camp, che quasi non credevano fosse possibile arrivare a creare un proprio videogioco e che hanno trovato questa esperienza interessante e da ripetere magari in laboratori appositi anche tra i banchi di scuola.

