State of Play sta per tornare: confermato l'evento PlayStation

Resta da stabilire la presenza di Silent Hill 2, che potrebbe comparire all'evento State of Play nonostante Konami abbia già confermato l'arrivo di una presentazione dedicata alla sua saga nelle prossime ore. Il rifacimento del survival horror, previsto in esclusiva per la console ammiraglia PlayStation, è certamente uno dei titoli più attesi dell'anno dagli utenti PS5, ma potrebbe esserci spazio per altre novità: tra la presentazione di Concord (sparatutto che dovrebbe arrivare entro fine anno), il possibile annuncio dei DLC di Marvel's Spider-Man 2 e qualche altro progetto realizzato dai team della scuderia PlayStation, si spera che Sony possa rimpolpare un anno finora non troppo denso in termini di esclusive.