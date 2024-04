Star Wars Outlaws, il nuovo videogioco di Ubisoft arriva ad agosto

Il nuovo videogame realizzato dagli autori di The Division e Avatar: Frontiers of Pandora si è mostrato con un nuovo filmato incentrato sul comparto narrativo, che ha fornito maggiori dettagli sull'epopea galattica in sviluppo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Amazon Luna.

Star Wars Outlaws racconterà la storia di Kay Vess, un'astuta furfante che sfrutterà le sue doti da ladra per compiere il "colpo del secolo" per conto di Zerek Besh, un'organizzazione criminale nella "galassia lontana lontana" creata da George Lucas. In compagnia del suo piccolo alleato Nix, la protagonista dovrà portare a termine alcuni compiti nel "sottobosco" della galassia per accrescere la sua reputazione con varie organizzazioni criminali come il Sindacato Pyke, il Cartello Hutt, il Clan Ashiga e Alba Cremisi, ottenendo così il supporto di nuovi personaggi per riuscire nella sua impresa finale.

L'impostazione scelta dallo studio svedese è quella di un gigantesco gioco in terza persona ambientato in un "mondo aperto" completamente esplorabile, sebbene in questo caso sia più corretto parlare di "mondi": Kay e Nix, infatti, si troveranno a esplorare luoghi celebri nella mitologia di Star Wars e nuove ambientazioni, passando da Tatooine a Kijimi, da Akiva alla savana spazzata dal vento di Toshara. Queste ambientazioni, raggiungibili grazie alla nave Trailblazer, saranno caratterizzate da città affollate e paesaggi dal respiro più ampio, che i due personaggi principali potranno scoprire sfruttando un mezzo rapido come lo speeder.

Il trailer ha confermato la presenza di alcuni riferimenti a figure inconfondibili della saga, come Jabba the Hutt, e riferimenti a icone come Han Solo o a personaggi introdotti nei film più recenti, come Qi'ra, che faranno parte del nutrito cast messo in piedi dalla software house guidata da Julian Gerighty. "Alla ricerca della vera libertà, gli intraprendenti Kay e Nix viaggeranno tra gli emarginati verso l'Orlo Esterno, accettando incarichi dai sindacati, affrontando nemici pericolosi, evitando l'oppressivo dominio imperiale e reclutando un'esperta ciurma di fuorilegge per mettere a segno una delle più grandi rapine che la galassia abbia mai visto", racconta il direttore creativo dell'azienda.

La conferma più importante, tuttavia, è la data scelta da Ubisoft per la pubblicazione del suo videogame previsto originariamente entro fine anno: con esordio fissato al 30 agosto (che sarà anticipato al 27 agosto, in caso di abbonamento a Ubisoft+ o acquisto di una delle versioni più costose), il colosso diretto da Yves Guillemot lancia un chiaro segnale sulla finestra di lancio dell'altro pezzo da novanta previsto per quest'anno, Assassin's Creed: Codename Red, che sarà svelato verosimilmente durante l'evento Ubisoft Forward di giugno: è lecito credere che il publisher voglia puntare sul periodo autunnale per il ritorno della sua saga principale, e in tal senso non è da escludere che l'episodio ambientato in Giappone possa arrivare tra ottobre e novembre.