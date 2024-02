Star Wars Mandalorian, prime voci sul nuovo videogame di Guerre Stellari

L'universo di Guerre Stellari potrebbe continuare a espandersi nel settore dei videogiochi: dopo il successo dei recenti titoli incentrati sulle avventure di Cal Kestis e con il nuovo gioco Star Wars Outlaws in sviluppo presso Ubisoft e Massive Entertainment, il prossimo progetto basato sul brand creato da George Lucas sarebbe uno sparatutto in prima persona con protagonista un cacciatore di taglie mandaloriano .

Al timone ci sarebbe ancora una volta Respawn Entertainment, già autore di Titanfall, Apex Legends e della dilogia di Star Wars Jedi, che potrebbe prendersi una pausa dall'epopea spaziale del giovane Jedi per tornare a sperimentare su un genere più vicino alle sue origini.

Il progetto, realizzato da Respawn sotto l'egida di Electronic Arts, si intitolerebbe Star Wars Mandalorian e dovrebbe mettere i giocatori nei panni di un mandaloriano che lavora come cacciatore di taglie e che potrà accettare degli incarichi in cambio di denaro, sfruttando tutti gli elementi tipici di uno dei personaggi più emblematici dell'universo di Star Wars per dar vita a meccaniche di gioco basate su una mobilità elevata.

Dall'utilizzo del jetpack per muoversi nello scenario alla possibilità di affidarsi a meccaniche come la scivolata per darsi lo slancio oppure dei gadget come il rampino, un visore per tracciare i nemici e un lanciarazzi da braccio, il progetto di Respawn non dovrebbe includere un mondo esplorabile come i recenti Star Wars Jedi, ma piuttosto una serie di livelli dal design lineare che porteranno il protagonista a esplorare mondi differenti nella "galassia lontana lontana" creata da Lucas.

Non sono noti dettagli sui possibili personaggi, né se la storia confezionata da Respawn sia destinata a includere alcuni dei personaggi più importanti visti nelle recenti apparizioni dei mandaloriani sul piccolo e grande schermo: in tal senso, le possibilità che icone del calibro di Din Djarin, Boba Fett e Bo-Katan Kryze, anche come comparse in spezzoni dell'avventura, non sono da scartare.

Star Wars Mandalorian si troverebbe nelle fasi iniziali dello sviluppo, ed è lecito credere che possa esordire tra un paio d'anni. Non è da escludere, tuttavia, che Electronic Arts possa svelare un primo teaser in uno degli eventi previsti tra l'estate (come il Summer Game Fest di giugno o la kermesse Opening Night Live di agosto) e la fine dell'anno (la cerimonia dei The Game Awards di dicembre) per mostrare un primo assaggio del prossimo gioco di Star Wars.