Star Wars: il videogame strategico di Electronic Arts resta in sviluppo

Nonostante il ridimensionamento dell'azienda statunitense e la cancellazione dello sparatutto di The Mandalorian, il progetto in lavorazione presso Bit Reactor continuerà a vivere

L'ondata di licenziamenti che ha colpito l'industria videoludica, da mesi avvolta in un alone di incertezza, non ha risparmiato vittime illustri come lo sparatutto di Star Wars , in sviluppo presso Respawn Entertainment e cancellato da Electronic Arts .

Si tratta dello strategico di Bit Reactor, uno dei tre titoli annunciati da Electronic Arts in collaborazione con Lucasfilm Games e Disney, che continuerà a essere sviluppato dal team nonostante la cancellazione dello sparatutto basato sulle gesta di un cacciatore di taglie mandaloriano.

La conferma è arrivata direttamente dagli autori del progetto, che sulle pagine di X hanno annunciato la prosecuzione dei lavori del videogioco di strategia ambientato nell'universo creato da George Lucas. "La scorsa settimana è stata particolarmente difficile per l'industria, soprattutto per il forte legame che lega molti team allo studio Respawn", si legge nella dichiarazione di Bit Reactor. "Per coloro che se lo stessero domandando, siamo ancora al lavoro sul nostro progetto, che non è stato colpito dagli eventi della scorsa settimana".

Nonostante i quasi 700 dipendenti licenziati da Electronic Arts, il videogame di strategia di Star Wars non subirà variazioni e continuerà a essere realizzato dalla software house con sede nel Maryland, che può vantare tra le sue fila alcuni sviluppatori che hanno lavorato a progetti come XCOM, Sid Meier's Civilization, Gears of War e The Elders Scrolls Online. Allo stato attuale non ci sono indicazioni concrete sull'entità del videogame, ma visto il "pedigree" dell'azienda è lecito credere che possa trattarsi di uno strategico a metà tra i succitati XCOM e Civilization, entrambi realizzati dallo studio Firaxis Games.

In tal senso, Bit Reactor ha assicurato che lo studio mostrerà il progetto "solo una volta che sarà pronto" per essere svelato: considerando che l'annuncio ufficiale del progetto è stato condiviso nel 2022, è lecito credere che sia necessario attendere almeno un anno prima di scoprire qualcosa in più sul videogame di strategia, sempre che gli stravolgimenti in casa Electronic Arts non abbiano influenzato negativamente la tabella di marcia del progetto.