WWE 2K24: il wrestling virtuale di Visual Concepts torna a marzo

La casa americana ha confermato il ritorno del suo videogioco sportivo dedicato al mondo del wrestling, annunciando gli atleti che presteranno il loro volto per la copertina dell'imminente WWE 2K24 , in arrivo su PC e console: sono Cody Rhodes , Bianca Belair e Rhea Ripley le stelle scelte da Visual Concepts per l'episodio che celebra i 40 anni di WrestleMania .

Per la prima volta nella storia del brand sportivo, due donne compariranno sulla copertina di un episodio della serie, occasione che arriva giusto in tempo per festeggiare al meglio un evento importante come il 40esimo anniversario della manifestazione dedicata al wrestling ideata da Vince McMahon.

Il nuovo WWE 2K24, previsto l'8 marzo nella sua edizione più comune, includerà una nuova modalità chiamata 2K Showcase... of the Immortals, che celebrerà i quattro decenni della competizione ripercorrendo in versione interattiva alcuni dei suoi momenti più rappresentativi: dalla vittoria di Hulk Hogan contro Andre the Giant allo scontro tra Shawn Michaels e The Undertaker. Questi wrestler saranno celebrati nella speciale edizione intitolata "40 anni di WrestleMania", che omaggerà inoltre The Rock e altre leggende di questo sport.

Non mancherà un roster ricco di atleti, dall'immancabile "Stone Cold" Steve Austin a stelle ancora in attività come John Cena, passando per Roman Reigns, Becky Lynch, Batista, Kurt Angle, Asuka, Bret Hart, Brock Lesnar, "Macho Man" Randy Savage e Chyna. In totale, gli sviluppatori promettono 200 lottatori tra cui scegliere, alcune delle quali disponibili dopo aver prenotato una copia del gioco o sbloccato determinati contenuti nelle varie modalità a disposizione degli utenti.

Oltre a miglioramenti alle meccaniche di gioco (come le "super mosse", nuovi attacchi in tuffo e un minigioco intitolato "Colpo su Colpo"), è stato confermato il ritorno di modalità come la gestionale "Il mio GM", la simil-Ultimate Team "La mia fazione", la variante sandbox "Universe" e l'immancabile carriera "La mia ascesa", che tornerà con due storie parallele dedicate al campionato maschile (Undisputed) e femminile (Unleashed).