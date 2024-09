UFL slitta ancora: il videogioco sportivo uscirà a dicembre

"Ci rendiamo conto che non esiste una ricetta ideale per creare il gioco calcistico perfetto, ma per quanto ci riguarda è fondamentale assicurarci che il gioco raggiunga i nostri elevati standard e sia all'altezza delle vostre aspettative", prosegue Strikerz. "Per questo motivo, UFL uscirà il 5 dicembre 2024. Siamo entusiasti di trasformare UFL in un videogioco unico nel panorama dei titoli calcistici".