UFL: il nuovo sfidante di FC 25 ed eFootball arriva a settembre

Il nuovo franchise sportivo, che ha conquistato persino un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo (che, oltre a essere testimonial del gioco insieme a Kevin DeBruyne, ha scelto di investire personalmente 40 milioni di dollari nel progetto), punta così a ritagliarsi uno spazio nel panorama calcistico digitale lottando contro un altro titolo free-to-play, il solito eFootball di Konami, e contro un titolo "premium" come FC 25 di Electronic Arts. In attesa di scoprire quale editore prenderà il controllo del brand FIFA, la lotta per creare la migliore esperienza calcistica virtuale si fa sempre più interessante.