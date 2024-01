TopSpin 2K25 è ufficiale, torna il grande tennis virtuale di 2K Sports

Il videogioco sportivo è attualmente in lavorazione presso gli studi Hangar 13, già autori di Mafia 3 e del recente remake del primo episodio, Mafia: Definitive Edition.

Con la voce dell'inconfondibile leggenda del tennis John McEnroe, il video di presentazione conferma la presenza dell'Australian Open 2024 (il torneo internazionale iniziato da pochi giorni a Melbourne) ma soprattutto permette di sbirciare al comparto grafico di TopSpin 2K25, mostrando i primi frutti del lavoro dello studio californiano, che per la prima volta dalla sua fondazione si trova a gestire lo sviluppo di un titolo sportivo. Lo stesso studio ha anche in cantiere un nuovo episodio della serie Mafia, in fase di realizzazione con Unreal Engine 5, che arriverà nei prossimi anni.

La software house ha confermato che mostrerà nelle prossime settimane un video di gameplay approfondito, svelando ulteriori informazioni sui contenuti e sulle modalità alla base del nuovo simulatore tennistico, mentre a livello di piattaforme è lecito attendersi un'uscita sia su console di attuale generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S), sia sulle "vecchie" PS4 e Xbox One. Da stabilire l'effettivo lancio in simultanea su PC e l'eventuale distribuzione su Switch, ma considerando che il precedente TopSpin 4 è arrivato su una console come Wii, che poteva vantare un bacino d'utenza simile a quello di Switch, non sorprenderebbe se Take-Two decidesse di lanciare il suo gioco sportivo anche sull'ibrida di Nintendo.