Football Manager 25 slitta al prossimo anno: il videogioco calcistico "salta" la stagione

"Il rischio era quello di affrettare troppo le operazioni e far uscire un prodotto che non fosse all'altezza dei nostri standard abituali", prosegue. "Questo ha messo ulteriore pressione su tutti i componenti dello studio, impegnati giorno per giorno a realizzare il miglior gioco possibile con passione e sacrificio. FM25 rappresenta la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico per la serie. Per questo motivo, non possiamo permetterci di compromettere il lancio di un capitolo fondamentale per la storia di Football Manager affrettandone l'uscita a novembre. Ovviamente nessuno di noi si sarebbe aspettato uno scenario del genere a sette settimane dal lancio, ma seguendo i principi alla base del nostro studio, abbiamo valutato il quadro generale della situazione e ci siamo accorti che avevamo bisogno di più tempo per realizzare un gioco del quale tutti potessimo andare fieri".