EA Sports FC 25 dà il benvenuto a Rush, la sua idea di calcio a 5

La modalità Rush vedrà infatti il calcio d'inizio in un punto casuale del campo, con le due squadre che dovranno lottare per ottenere il controllo della sfera sin dalle prime battute di gioco. I cartellini rossi saranno sostituiti da un nuovo cartellino blu che sospenderà temporaneamente i giocatori che hanno commesso fallo portandoli a bordo campo per un periodo di inattività variabile, che sarà ridotto nel caso in cui la propria squadra subisca un gol.