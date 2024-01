Fortnite batte tutti: lo sparatutto supera GTA Online, Call of Duty ed EA Sports FC

Cifre, queste, che hanno permesso al videogame realizzato dagli autori di Unreal e Gears of War di superare i numeri di tutti i suoi avversari, da Call of Duty a EA Sports FC , passando per GTA Online e Roblox .

Il merito di una simile crescita è certamente da attribuire alle recenti iniziative di Epic Games, che avevano già permesso allo sparatutto di ottenere dei record di coinvolgimento dopo l'arrivo del "ritorno al passato" nel mese di novembre 2023.

Fortnite era cresciuto del 146% nel mese di novembre rispetto ai numeri registrati dalla software house a ottobre, ma gli sforzi di Epic Games votati a espandere l'ecosistema del suo battle royale ha permesso di raggiungere un nuovo traguardo, con un'ulteriore crescita del 9% nel mese di dicembre.

A garantire questo trionfo ci ha pensato un terzetto di nuove esperienze che sono state aggiunte permanentemente alle attività disponibili nello sparatutto: LEGO Fortnite (il survival che trasforma il mondo di Fortnite in uno scenario basato sui celebri mattoncini danesi), Fortnite: Rocket Racing (il videogioco di guida creato da Psyonix, autori di Rocket League) e Fortnite Festival (videogame musicale sviluppato da Harmonix, creatori di Guitar Hero), dei "giochi nei giochi" che hanno permesso di ampliare ulteriormente il suo bacino d'utenza e aumentare esponenzialmente il numero di ore che ogni singolo utente ha speso alle prese con Fortnite.

I numeri riportati dalla società Ampere Analysis sembrano dare ragione a Epic Games, che continuerà verosimilmente a pubblicare nuovi contenuti sia per lo sparatutto, sia per le tre esperienze aggiuntive che fanno parte delle sue "modalità" in modo permanente: lo studio ha già manifestato la volontà di continuare a espandere Fortnite Festival con nuove tracce a cadenza periodica, e lo stesso succederà verosimilmente per gli altri due titoli realizzati all'interno di Fortnite.

È lecito credere che Epic Games possa convincere sempre più team di sviluppo a dedicare le proprie risorse nella creazione di "esperienze" da ospitare all'interno dello sparatutto, visto l'incredibile successo che ha permesso al battle royale di superare (in termini di coinvolgimento) le ore spese dagli utenti console a giocare a Call of Duty HQ (che include Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 e Warzone) di Activision, EA Sports FC 24 di Electronic Arts, GTA Online di Rockstar Games e Roblox.