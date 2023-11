Fortnite si prepara al prossimo, grande concerto: arriva Eminem

Il rapper statunitense sarà protagonista di un evento in gioco che scatenerà il "Big Bang", la prossima "rivoluzione" per lo sparatutto di Epic Games

Manca davvero poco all'arrivo del prossimo evento che, ancora una volta, cambierà l'ecosistema di Fortnite : lo sparatutto "battle royale" di Epic Games ospiterà presto un nuovo artista di fama internazionale del calibro di Eminem , che terrà un concerto all'interno del gioco per preparare gli utenti del videogame all'arrivo del cosiddetto " Big Bang ".

Dopo Deadmau5, Taylor Swift e Travis Scott, per lo sparatutto dei record è arrivato il momento di un nuovo, imperdibile concerto virtuale, che coinvolgerà uno dei rapper più amati del panorama musicale mondiale: Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem.

L'evento Slim Shady inizierà nella notte tra il 29 e il 30 novembre: il negozio dello sparatutto accoglierà tre costumi esclusivi pensati per i videogiocatori che desiderano partecipare al concerto principale, previsto il 2 dicembre. I costumi esclusivi, caratterizzati da alcuni accessori esclusivi per rendere ancora più "personale" il proprio alter ego digitale, sono intitolati "Rap Boy", "Slim Shady" e "Mai più Marshall": quest'ultimo potrà essere impreziosito con uno stile alternativo chiamato "Marshall magmatico" in caso di partecipazione all'evento "Big Bang".

Per preparare i suoi fan allo spettacolo virtuale che si terrà all'interno dello sparatutto, Eminem ha condiviso sui suoi canali social un breve teaser trailer che ci prepara all'unione dei "due mondi" sulle note del brano "Tone Deaf", lanciato nel 2020 e impreziosito da una citazione allo sparatutto realizzato da Epic Games. Se i precedenti concerti virtuali organizzati dallo studio possono suggerirci qualcosa, è lecito attendersi un grande spettacolo caratterizzato da canzoni, coreografie ed effetti speciali che scateneranno poi il prossimo, rivoluzionario evento chiamato a stravolgere ancora una volta il battle royale.