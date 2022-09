Skull & Bones non ce la fa: rinviato il videogioco piratesco di Ubisoft

Non c'è pace per Skull & Bones, il videogioco creato da Ubisoft e dedicato al magico mondo dei pirati : a poco più di un mese dal debutto sul mercato, previsto per l'8 novembre su PC e console, il colosso guidato da Yves Guillemot ha rinviato ufficialmente l'uscita del titolo multiplayer al prossimo anno per offrire agli sviluppatori una manciata di mesi extra per rifinire al meglio l'esperienza di gioco.

Si tratta del quinto rinvio nella storia del progetto, che fu svelato per la prima volta all'E3 2017 durante lo showcase di Ubisoft alla fiera di Los Angeles: in quell'occasione, Skull & Bones fu presentato come spin-off di Assassin's Creed IV: Black Flag, un videogioco multiplayer piratesco incentrato principalmente sui combattimenti navali.

Da allora,

per il videogame realizzato dagli studi Ubisoft Singapore è iniziato un periodo particolarmente complesso

Skull & Bones è stato rinviato più volte

: il gioco ha subito un primo rinvio nel 2018, col nuovo lancio programmato per l'anno fiscale 2019/20, mentre sullo sfondo si rincorrevano numerose indiscrezioni che parlavano di un possibile "reboot" interno per il progetto. Da allora,: nel 2020, poi ancora nel 2021, infine all'anno fiscale 2022/23, con una data che è finalmente arrivata durante uno degli eventi estivi tenuti dalla casa franco-canadese.

Skull & Bones è comparso persino durante l'ultimo evento Forward, con un video che ha mostrato nuovi stralci di gameplay e confermato la sua distribuzione su PC, console di ultima generazione e servizi in streaming come Google Stadia e Amazon Luna per l'8 novembre. Ubisoft ha tuttavia deciso di non rischiare di pubblicare un nuovo franchise un giorno prima di un gioco come

God of War: Ragnarok

3 marzo 2023

(previsto per il 9 novembre) e, pur non citando direttamente l'esclusiva di Sony Santa Monica per console PlayStation, ha annunciato che il titolo piratesco sarà disponibile a partire dal

Ubisoft conferma che lo sviluppo di Skull & Bones è tecnicamente completo, con il gioco ormai funzionante dall'inizio alla fine:

il team di sviluppo preferisce tuttavia spendere i prossimi quattro mesi per rifinire il più possibile

ogni aspetto del gioco e bilanciare l'esperienza in seguito ai feedback ricevuti dagli utenti durante i test tecnici e le recenti prove riservate ai partecipanti al programma Insider.