Sega si espande: 700 milioni di euro per l'acquisizione dello studio di Angry Birds

Gli autori di Sonic the Hedgehog mettono le mani su Rovio Entertainment per un futuro da protagonista sulla scena mobile: si attende il via libera dell'antitrust

Si tratta dell'ennesima acquisizione da parte del colosso nipponico che, dopo Two Point Studios (gli autori dei gestionali Two Point Hospital e Two Point Campus), tenta di espandere ulteriormente gli orizzonti puntando con forza al segmento mobile.

L'operazione, che prevede il pagamento da parte di Sega di 9,25 euro per azione, è già stata approvata da entrambe le parti coinvolte ed è ora in fase di valutazione presso i principali enti antitrust del pianeta.

Una volta completata l'acquisizione, Rovio Entertainment si unirà a Sega per potenziare l'offerta del publisher nipponico su smartphone e tablet Android e iOS, aprendo alla possibilità che l'azienda sfrutti i diritti di Angry Birds per qualche incursione sul piccolo e grande schermo, dopo l'ottimo successo dei film di Sonic.

"Il mercato globale dei videogiochi è in rapida crescita, e in particolare quello mobile, dove Sega intende potenziare il proprio catalogo", ha affermato l'amministratore delegato della società nipponica, Haruki Satomi. "Siamo lieti di poter annunciare l'acquisizione di Rovio, la società proprietaria di 'Angry Birds', un brand amato in tutto il mondo, piena di grandi talenti che supportando quest'azienda leader nel settore dei giochi mobile".

"Storicamente, Sega ha pubblicato numerosi videogiochi su piattaforme differenti", prosegue Satomi. "Sono fiducioso del fatto che, attraverso la combinazione dei marchi, dei personaggi e delle fanbase di entrambe le società, potremo creare delle significative sinergie nel prossimo futuro".