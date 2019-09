Saronno: gente grida "al ladro", ma in realtà si tratta di un giocatore di Pokémon

Quando gli uomini della volante si sono presentati di fronte al presunto criminale, hanno scoperto con loro divertita sorpresa che si trattava solo di un ragazzo che andava a caccia di Pokémon, cercando di testare l’ultima versione del gioco mobile Pokémon GO che tre anni fa era diventato quasi una mania dilagante, dopo aver causato non pochi problemi.



Il ragazzo mortificato e spaventato ha subito mostrato lo schermo del suo telefono come prova della sua non colpevolezza, così le forze dell’ordine hanno fatto rientrare l’allerta rassicurando i residenti dello scampato pericolo. Il nostro Detective Pikachu, anche questa volta, può quindi tirare un sospiro di sollievo.