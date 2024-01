Sega Mega Drive torna in versione "portatile": ecco Mega 95

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, Hyperkin svela un nuovo dispositivo che trasforma la storica console giapponese degli anni Novanta in una piattaforma da portare ovunque

Mega 95 promette di offrire agli attuali possessori di Mega Drive e Genesis (il nome utilizzato da Sega per distribuire la sua console sul mercato americano) la possibilità di utilizzare le vecchie cartucce in un dispositivo da portare ovunque.

Il dispositivo retrogaming di Hyperkin sfrutterà l'emulazione per consentire la piena compatibilità con i vecchi giochi per la console, arrivata nel 1988 in Giappone e distribuita successivamente negli Stati Uniti (1989) e in Europa (1990). Mega 95 promette dieci ore di autonomia, un risultato tre volte superiore rispetto a quanto offerto negli anni Novanta da Sega Nomad. Si tratta, sostanzialmente, di una versione moderna di un esperimento come Sega Nomad, vecchia console portatile lanciata dalla stessa Sega tra il 1995 e il 1997 nel mercato statunitense, ritenuta uno dei motivi principali che portarono il colosso nipponico ad allontanarsi gradualmente dal mercato console per concentrarsi esclusivamente sulla realizzazione di videogiochi.

Rispetto a Nomad, Hyperkin Mega 95 permetterà di giocare a tutti i giochi per Genesis/Mega Drive su uno schermo da 5 pollici, con la possibilità di passare dal formato 4:3 al più moderno 16:9 e persino di posizionare la console su un "dock" USB-C (incluso nella confezione) per collegarsi alla tv tramite connessione HDMI e giocare con i controller originali di Mega Drive. Il pezzo forte, chiaramente, è rappresentato dalla possibilità di giocare ovunque a classici del panorama retrogaming come Another World, Flashback, Streets of Rage 2 e i numerosi videogame dedicati all'icona Sonic, da Sonic the Hedgehog 2 e 3 all'amatissimo Sonic and Knuckles.