Capcom avrebbe dunque in programma la distribuzione di due nuovi remake di Resident Evil nei prossimi anni, ma non è chiaro se i due capitoli siano destinati ad arrivare in rapida successione o se lo studio preferisca lanciare un nuovo episodio della saga tra un rifacimento e l'altro. L'azienda nipponica, infatti, aveva già confermato di essere impegnata nella creazione di Resident Evil 9, per cui sarebbe lecito che questo episodio possa arrivare tra il remake di Zero e quello di Code Veronica, così da alternare la pubblicazione di un episodio del passato e di uno inedito.