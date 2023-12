Resident Evil 4 Remake diventa ancora più spaventoso: in arrivo la modalità VR

Manca pochissimo, ormai, all'uscita della versione in realtà virtuale di Resident Evil 4 Remake : il rifacimento dello storico survival horror di Capcom sarà presto arricchito con un aggiornamento gratuito che permetterà agli utenti PS5 in possesso di un visore PlayStation VR2 di avventurarsi tra gli orrori di El Pueblo nei panni di Leon S.

La modalità VR di Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dall'8 dicembre e sarà lanciata momentaneamente in esclusiva per l'headset studiato da Sony per la realtà virtuale.

Come già successo nei capitoli precedenti del franchise, l'intera epopea nel villaggio rurale spagnolo sarà giocabile in VR, offrendo un nuovo livello di coinvolgimento grazie alle caratteristiche dell'headset PlayStation VR2: grazie al visore e ai suoi controller muniti di feedback aptico, i giocatori potranno usare le mani per simulare le armi a disposizione del protagonista, restituendo sensazioni differenti a seconda della bocca da fuoco in uso e della varietà di creature Ganados che si affronta.

Per funzionare, oltre al visore, sarà chiaramente necessaria una copia del gioco base, ma Capcom ha pensato di offrire a tutti i possessori di PS VR2 la possibilità di testare con mano la bontà della nuova modalità grazie a una demo gratuita di Resident Evil 4 Remake: VR Mode, che sarà disponibile sempre dall'8 dicembre e includerà anche un poligono di tiro per allenarsi con il sistema di mira in realtà virtuale.

"Resident Evil 4 VR Mode sfrutta la tecnologia avanzata e le funzionalità di PlayStation VR2, insieme all’esperienza che il nostro team di sviluppo ha acquisito dai precedenti titoli Resident Evil VR, per consentire ai giocatori di diventare davvero Leon e utilizzare una varietà di armi con le proprie mani per affrontare nemici che sembrano proprio pararsi di fronte a sé", ha affermato Keisuke Yamakawa, responsabile della modalità VR. "Questa esperienza unica è possibile solo in realtà virtuale. Mi auguro che le emozioni e i brividi di questo gioco siano di tuo gradimento, perché riuscire a sopravvivere è solo l’inizio dell’incubo".